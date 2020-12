Annoncé sur le départ du Real Madrid pour ce mercato hivernal 2021, Isco (28 ans) pourrait finalement faire machine arrière. S’il ne joue pas beaucoup pour le moment, l’entraîneur du Real Zinedine Zidane souhaiterait le relancer

Selon les informations de « Marca » Zidane souhaite donner une nouvelle chance à l’ancien international espagnol et ainsi le réintégrer petit à petit dans le groupe et le onze madrilène. Devant cette décision, le milieu offensif pourrait donc rester cet hiver et ainsi tout faire pour retrouver sa place. Voir si Zizou lui offre une dernière chance…