Zinedine Zidane ne parvient plus a tenir son équipe au plus haut niveau. Le Français, en difficultés depuis la défaite contre le Shakhtar Donetsk (0-2), pourrait même être sur un siège éjectable si les résultats ne s’amélioreraient pas… Mais Zinedine Zidane a du soutien. Iker Casillas, son ancien coéquipier, a volé à son secours.

« Le Real Madrid a encore son destin entre les mains en Ligue des Champions, la Liga est plutôt homogène » a-t-il d’abord détaillé dans une interview accordée par le médias AS.

« C’est une année particulière. Zidane est un entraîneur magnifique, un bon ami et il fera tout son possible pour maintenir le Real aussi haut que possible. On ne peut pas vivre dans le passé. Par contre, il a gagné le droit de mériter notre confiance« , a continué Iker Casillas. Le message est clair. Les dirigeants du Real sont appelés à faire preuve de patience.