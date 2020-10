Le Real Madrid était proche d’enregistrer sa deuxième défaite face au Borussia Mönchengladbach (2-2), en Ligue des Champions. Juste après le match, l’entraîneur du club espagnol Zinédine Zidane a voulu remercier ses joueurs pour cette réaction en fin de match.

“La première période a été très bonne, c’est dommage d’encaisser le premier but sur une erreur. Mais le résultat montre le caractère de l’équipe. On veut toujours gagner, donc nous ne sommes pas contents avec le nul. On a eu la possession mais on n’a pas su la transformer en occasions”, a commenté le coach du Real Madrid sur la chaîne Movistar +.

Avant de poursuivre son analyse après la rencontre : “Je retiens la réaction de l’équipe. C’est un point important. On sait qu’en jouant comme ça, on va avoir des résultats. Le contenu a été très bon et les joueurs se sont battus jusqu’à la fin. Ça va être une année difficile pour tout le monde, mais aujourd’hui il faut être fier, on a pris un point sur une pelouse très compliquée”.