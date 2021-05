Selon AS, le Real Madrid hésite toujours entre Max Allegri et Raúl pour prendre la succession de Zinedine Zidane, mais l’Italien a tout de même une longueur d’avance.

Maintenant que la presse espagnole est convaincue que Zinedine Zidane quittera le Real Madrid à la fin de la saison, il ne reste plus qu’à savoir qui prendra sa place sur le banc des Merengues. Selon AS, deux options entrent dans l’équation : la continuité avec Raúl qui dirige actuellement les jeunes de la Castilla ou le début d’un nouveau projet avec Massimiliano Allegri. Le quotidien madrilène estime qu’aujourd’hui, l’Italien est le grand favori. Dans son cas, AS est en mesure d’affirmer qu’il y a eu des contacts avec le président Florentino Pérez, poussant ainsi le Français vers la sortie. Allegri, qui est libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin l’an dernier, aurait même refusé les offres de deux grandes écuries européennes en attendant que la place au Real se libère.

De son côté, Raúl a déjà eu une offre ferme de la part de l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Certains joueurs de l’équipe allemande auraient même appris dans le vestiaire que l’Espagnol serait le prochain entraîneur. Rien n’a encore été officialisé, mais un départ de Raúl à l’étranger laisserait un boulevard à Massimiliano Allegri.

Les médias espagnols insistent : Allegri veut devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid. Certaines personnes proches du club l’ont déjà contacté directement pour connaître sa disponibilité. Pour le Real Madrid, la meilleure option reste de faire venir l’Italien tout en laissant les clés de la Castilla à Raúl. De cette façon, si les choses tournent mal avec l’ancien de la Juve, le plan B est tout trouvé. Mais en attendant, Florentino Pérez préfère construire un nouveau projet avec des joueurs de classe mondiale tels que Kylian Mbappé et Erling Haaland, encadrés par un entraîneur qui a déjà fait ses preuves sur la scène continentale : Massimiliano Allegri.