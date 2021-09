Proche de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été en échange de Kylian Mbappé, Vinicius Jr. est finalement toujours un membre de l’effectif du Real Madrid.

Sous la houlette de Carlo Ancelotti, le Brésilien de 21 ans nourrit de très grosses ambitions et il n’a pas froid aux yeux. Dans une interview accordée pour « AS », Vinicius s’est confié sur ses objectifs dans le futur et il veut se faire un nom dans l’histoire du club espagnol. « Je veux juste réussir à Madrid, pour mon président et pour les fans qui m’ont toujours soutenu sans conditions. Ma famille et moi voulons passer de nombreuses années à Madrid et je ne veux pas vivre une autre expérience. Il y a des joueurs ici qui sont là depuis de nombreuses saisons et qui ont beaucoup gagné. Je veux être comme eux. » Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de Flamengo a marqué 18 buts et délivré 24 passes en 122 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée au cours de l’été 2018 pour 45 millions d’euros.