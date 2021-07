Alors que le retour de Gareth Bale à Madrid est attendu dans les prochains jours, il pourrait avoir des répercussions sur une autre star de l’effectif de Carlo Ancelotti.

De retour de prêt de Tottenham cet été, Gareth Bale pourrait bien chambouler les plans du Real Madrid cet été. Comme l’explique de Daily Mail, le Gallois fait en effet office de joueur extracommunautaire depuis l’entrée en vigueur du Brexit. Problème, le Real Madrid n’a le droit d’inscrire que trois joueurs non européens dans son effectif pour la saison à venir et les trois Brésiliens Rodrygo, Vinicius Jr et Eder Militao occupent actuellement ces trois places. D’après le tabloïde britannique, un retour de Gareth Bale en Espagne serait donc synonyme de départ pour Vinicius Jr, le jeune Rodrygo étant considéré comme intouchable.

L’attaquant brésilien de 21 ans – qui a subi la foudre des supporters cette saison à cause de ses problèmes de finition – était un temps annoncé du côté de Manchester United. Mais maintenant que les Red Devils ont enrôlé Jadon Sancho pour 85 millions d’euros, difficile de croire qu’un autre ailier rejoindra Old Trafford cet été.

Toutefois, comme le précise le média espagnol Iusport, un accord entre le Conseil Supérieur des Sports et la ligue espagnole pourrait changer la donne. En fin d’année dernière, les hautes instances du football espagnol avaient en effet accepté les athlètes de Grande-Bretagne comme faisant toujours partie de l’Union Européenne. Un accord en passe d’être prolongé et qui pourrait donc permettre au Real Madrid d’inscrire Gareth Bale dans son effectif sans avoir à sacrifier de place d’extracommunautaire. L’Atlético Madrid pourrait également bénéficier de cet accord avec son latéral droit, Kieran Trippier.