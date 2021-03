Le jeune attaquant du Real Madrid adorerait voir Cristiano Ronaldo revenir chez les Merengues cet été.

Plus tranchant que l’Atalanta, le Real Madrid a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mardi soir en éliminant la formation italienne. Zinedine Zidane a encore pu compter sur le talent de Karim Benzema pour faire la différence. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Français semble être esseulé sur le front de l’attaque des Merengues. Une situation qui pourrait changer dès la saison prochaine puisque de nombreux médias espagnols et italiens évoquent un probable retour du Portugais au Real Madrid la saison prochaine. Une possibilité qui séduit particulièrement le président Florentino Perez et qui permettrait également à la Juve de renflouer ses caisses.

Interrogé sur le sujet au micro de TNT Sports, Vinicius Jr a semblé particulièrement emballé par la perspective de pouvoir rejouer avec le quintuple Ballon d’Or. « Cristiano est une légende dans ce club. Il a accompli beaucoup de choses. Je ne peux pas dire grand-chose parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais il sera toujours le bienvenu. »