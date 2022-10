Superstar du Real Madrid, Vinicius Jr sait déjà quel sera son club pour les nombreuses années à venir.

Homme en forme du Real Madrid depuis deux saisons et 8e de la dernière édition du Ballon d’Or, Vinicius Jr a du mal à s’imaginer l’avenir loin du Real Madrid. Dans une interview accordée au média Goal, le Brésilien a évoqué la suite de sa carrière.

« Où je me vois dans cinq ans ? À Madrid. Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps, a assuré le Merengue. Moi-même et le reste des jeunes joueurs qui sont avec nous maintenant : Camavinga, Rodrygo, Fede (Valverde, ndlr), Tchouaméni, Militao… Nous avons une très bonne équipe maintenant et dans trois ou quatre ans, elle sera bien meilleure. »

Sous contrat jusqu’en juin 2024, il devrait prochainement signer une prolongation pour deux années supplémentaires à en croire la presse espagnole.