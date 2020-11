Attaquant du Real Madrid, Vinicius Jr. est revenu sur son entente avec Karim Benzema au sein du club de la capitale espagnole.

« J’ai de bonnes relations avec Karim Benzema. Je pense toujours à ceux qui veulent mon bien : ma famille, les personnes du club, les coéquipiers qui prennent soin de moi comme Marcelo et Casemiro, qui essaient toujours de m’aider et de me mettre sur la bonne voie. Je n’entends pas grand-chose de ce qui se dit, j’allume la télé uniquement pour jouer à des jeux vidéo de foot », a confié le joueur offensif sur la chaîne Youtube Desimpedidos.

Pour rappel, après le match à Mönchengladbach il y a quelques semaines en Ligue des Champions, Benzema n’avait pas été très tendre avec son coéquipier brésilien. Par la suite, cette affaire s’était réglé dans le vestiaire et les deux joueurs ont enterré la hache de guerre.