Sèchement battu hier soir 4 buts à 1 par le FC Valence, le Real Madrid a vécu une soirée difficile. Une défaite assumée pleinement par Zinedine Zidane en conférence d’après match mais…

Si Zizou prend la défaite pour lui et protège une fois de plus ses joueurs, certains choix n’ont pas été du goût du vestiaire. Selon « Marca » en coulisse on a du mal à comprendre les choix du coach et notamment la décision de mettre Ferland Mendy ou encore Tony Kroos sur le banc aux dépends de Marcelo et Isco Malgré cette petite incompréhension, Zidane aurait toujours le soutien du vestiaire d’après le quotidien sportif…