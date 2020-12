L’entraîneur du Real Madrid aurait l’intention de recruter l’un des chouchous de Pep Guardiola dès cet hiver.

Buteur la semaine dernière en quart de finale de League Cup face à Arsenal (4-1), le jeune Phil Foden serait sur les tablettes du Real Madrid. D’après les informations du Daily Mirror, les Merengues superviseraient la pépite de Manchester City depuis déjà plusieurs saisons et pourraient se décider à passer à l’action cet hiver. Toujours à en croire le tabloïde britannique, Zinedine Zidane serait prêt à offrir une place de titulaire au jeune anglais de 20 ans pour le convaincre de rejoindre la capitale espagnole.

Très apprécié par son coach Pep Guardiola, Phil Foden n’a débuté qu’une seule des 10 dernières rencontres de Manchester City en Premier League. Avec les blessures à répétition d’Eden Hazard et les prestations en dents de scie de Vinicius Jr et Marco Asensio, le prodige des Sky Blues aurait un coup à jouer en Liga. Reste à savoir si le club anglais acceptera de le laisser partir et si le Real Madrid cassera sa tirelire cet hiver pour un crack estimé à au moins 60 millions d’euros (Transfermarket).