D’après la presse espagnole, les Merengues pourraient ouvrir la porte à trois départs de taille cet hiver.

Pour se renforcer, le Real Madrid est d’abord dans l’obligation de se délester de certains poids morts dans son effectif. Si le prochain mercato estival s’annonce bouillant en termes d’arrivées, les Madrilènes souhaitent faire de l’hiver une véritable braderie. Trois noms ont été cochés pour quitter le club : Luka Jovic, Mariano Diaz et Gareth Bale.

Le Real Madrid est l’une des formations qui prévoit de faire les plus grosses folies sur le marché des transferts l’été prochain avec en point d’orgue le recrutement de Kylian Mbappé. Mais, avant de penser aux futures arrivées, la direction madrilène se concentre cet hiver sur des départs potentiels qui pourraient alléger les caisses du club. La sentence est claire, les joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Carlo Ancelotti seront invités à plier bagage. Selon Fichajes, ces derniers sont au nombre de trois : Luka Jovic, Mariano Diaz et Gareth Bale. Le premier nommé est suivi de près en Bundesliga comme en Serie A, le second pourrait rebondir en Liga, dans un club de second rang, alors que Gareth Bale, courtisé par Newcastle United, pourrait prendre sa retraite très prochainement.