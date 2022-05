Bientôt en fin de contrat avec le Real Madrid, Toni Kroos pourrait relever un nouveau défi du côté de Manchester City.

Toujours à la lutte avec le Paris Saint-Germain pour boucler le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid garde aussi un œil sur d’autres renforts potentiels. Depuis plusieurs semaines déjà, la presse espagnole évoque un intérêt des Merengues pour les Français Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba. Deux milieux de terrains qui pourraient redonner de l’allant à l’entrejeu vieillissant du club de la capitale. Et avec la montée en puissance d’Eduardo Camavinga et Federico Valverde, les indéboulonnables Luka Modric et Toni Kroos pourraient bien perdre beaucoup de temps de jeu.

Cette semaine, le média El Nacional explique justement que Toni Kroos se pose déjà des questions concernant son avenir. Sous contrat avec les Merengues jusqu’en juin 2023, l’Allemand de 32 ans serait notamment dans le viseur de Manchester City. Il pourrait envisager un transfert en Angleterre si Florentino Perez refuse de prolonger son bail plus d’un an. Estimé aujourd’hui à 25 millions d’euros, il viendrait renforcer encore un peu plus l’effectif de Pep Guardiola. Reste à savoir si les Sky Blues feront le premier pas à l’ouverture du prochain mercato. Affaire à suivre…