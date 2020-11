Franchise. C’est le mot du maître à jouer du Real Madrid, et il l’a une nouvelle fois prouvé. Tu feras attention Antoine, ça tire à balles réelles par ici…

L’international Allemand ne manie pas la langue de bois. Pas le joueur le plus expressif hors du terrain, ni sur d’ailleurs, ou il préfère laisser son cerveau mener le jeu, et ça marche. Pourtant, récemment, Toni Kroos a fait parler de lui. Dans le podcast Einfach mal Luppen, il a commenté, plutôt tiré, sur pleins de sujets d’actualité. En ligne de mire, projet de Superligue Européenne, ainsi que la FIFA et l’UEFA.

Mais ce n’est pas tout. Toni n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Kroos en a aussi profité pour mettre un petit taquet à deux camarades de profession, tranquillou. « Les célébrations d’Aubameyang qui utilise les masques de Spiderman ou encore d’Antoine Griezmann qui danse comme dans Fortnite… Je trouve tout ça ridicule et idiot. Ce n’est pas du tout un bon modèle pour les jeunes joueurs »… La discipline allemande.