Ancien international croate, Davor Suker souhaite que le Real Madrid se renforce lors du prochain mercato estival en 2021. Il pense que Kylian Mbappé pourrait être la recrue idéale pour aider les Merengues.

Aujourd’hui président de la Fédération croate de football, Suker a donné son avis sur l’attaquant du PSG et pense que ce dernier peut parfaitement convenir au projet du champion d’Espagne.

« Il y a beaucoup d’argent maintenant dans le football, mais s’il n’y a pas de faim, le joueur ne réussira jamais. Il faut chercher un joueur qui a faim et je pense que Mbappé a ce désir de jouer pour le Real Madrid. Je ne suis pas un représentant et je ne peux parler que de ce que le joueur me transmet », a-t-il indiqué pour « BeIn Sports ».