Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane vit une saison pour le moins très intense. Qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et revenu à quelques points de l’Atletico Madrid qui domine le championnat, le technicien français semble être sur la bonne voie.

Présent en conférence de presse avant le match de Liga face à Eibar ce week-end, le technicien français s’est mouillé sur son avenir. « J’ai un contrat jusqu’en 2022 et je ne demanderai rien. Je vais continuer à travailler. Je suis heureux d’être dans ce grand club. J’ai la chance d’être dans le meilleur club du monde. J’espère que les joueurs resteront et que nous pourrons continuer avec eux. »

Le tricolore évoque aussi la situation autour de son capitaine Sergio Ramos qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Zizou pense que Ramos va rester et ne souhaite pas le voir quitter la Maison Blanche en juin prochain. « Je le vois bien car il est convaincu de continuer et c’est le plus important. Je le vois jouer depuis de nombreuses années car c’est quelqu’un qui prend grand soin de lui. Si vous voulez continuer et que vous prenez soin de vous, vous avez de nombreuses options pour continuer pendant longtemps et je ne suis pas surpris. » A-t-il confié devant la presse. Sauf grosse surprise, Sergio Ramos n’ira pas au Paris Saint-Germain.