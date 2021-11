Le Real Madrid défie le Shakhtar Donetsk ce soir à partir de 18 h 45 à la maison du côté de Santiago Bernabeu. Voici les compos probables de cette rencontre.

Pour ce match retour et ce duel comptant pour la 4e journée du groupe D de cette Ligue des champions, Carlo Ancelotti devrait pouvoir compter sur le retour de Karim Benzema laissé au repos ce week-end pour le match sur le terrain d’Elche en championnat. Avec le Français, Eden Hazard et Vinicius Jr. devraient également débuter avec un milieu de terrain classique Kroos, Casemiro et Luka Modric.

Real Madrid, la composition d’équipe probable : Courtois / Vazquez, Militao, Alaba, Marcelo / Kroos, Casemiro, Modric / Hazard, Benzema, Vinicius Jr.

Shakhtar Donetsk, la composition d’équipe probable : Trubin / Dodo, Kyvtsov, Marlon, Ismaily / Maycon, Stepanenko, Antonio / Tete, Fernando, Solomon.