Une page se tourne. Sergio Ramos ne sera plus un joueur du Real Madrid le 30 juin prochain. L’Espagnol a expliqué son choix en conférence de presse.

Le défenseur, âgé de 35 ans, affirme qu’il ne voulait pas partir, mais il estime que la première proposition que lui a faite le club n’était pas acceptable. « Beaucoup de choses se sont passées, des circonstances qui se produisent dans la vie. Tout d’abord, la première chose que je veux dire : je n’ai jamais voulu quitter le Real Madrid, j’ai toujours voulu continuer. Pour donner des détails assez rapidement, il faut revenir à la Liga du confinement (2019-2020), avec notre sacre et les célébrations. Après, le club m’a proposé de prolonger, mais avec le Covid, l’affaire a été de côté. Lors des derniers mois, le club m’a fait une offre d’une année avec une baisse de salaire. L’argent n’a jamais été un problème, le président l’a entendu de ma bouche, l’aspect économique n’était pas un problème, c’était par rapport aux années. Le club m’a proposé une année, j’en voulais deux, pour avoir une certaine continuité avec ma famille. Et finalement, lors des dernières conversations, j’ai dit que j’acceptais cette proposition d’un an, ils m’ont dit que l’offre n’existait plus. Qu’elle n’était plus sur la table en raison d’une date d’expiration dont je n’avais pas entendu parler. J’ai été surpris ! »

Sergio Ramos est donc désormais libre. Le PSG est sur les rangs pour l’enrôler… ainsi que tous les plus grands clubs du monde !

Sergio Ramos : « J’aurais aimé dire au revoir à notre stade, au Santiago Bernabéu, mais ça n’a pas pu se faire. Le Real Madrid sera toujours dans mon cœur. Tôt ou tard, je reviendrais. » pic.twitter.com/2Hfi2eF4OW — BeFoot (@_BeFoot) June 17, 2021