Connu pour ses déclarations chocs, Antonio Cassano a récidivé en s’attaquant à Cristiano Ronaldo. L’Italien estime que le Portugais n’aurait jamais réussi sans Karim Benzema.

« Cristiano Ronaldo doit prier le matin et dire : « Merci Benzema d’avoir joué avec moi. » Ronaldo marque et il marquera toujours mais c’est un joueur différent. Benzema est un avant-centre mais c’est aussi un Zidane, c’est un 9, c’est un 10 et un 9 et demi« , a déclaré Antonio Cassano lors d’une émission sur Twitch.

Des déclarations fortes qui remettraient en question la carrière de Cristiano Ronaldo. Le Portugais n’aurait pas réussi sans son fidèle lieutenant, Karim Benzema. A deux, il formait un duo que le football n’est pas prêt d’oublier.