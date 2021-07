Depuis mercredi la Président du Real Madrid est devenu totalement fou. Il a passé sa semaine a envoyé des piques à des anciens joueur de la Maison Blanche. Aujourd’hui, c’est Mesut Özil qui se fait remonter les bretelles.

Actuellement à Fenerbahçe, l’Allemand de 32 ans a joué dans la formation espagnole de 2010 à 2013. Voici ce que « El Confidential, » dévoile suite à des conversations téléphoniques datant de quelques années… « Il (Mesut Özil) est venu ici avec une petite amie de 21 ans. Il fait partie de ces Turcs de troisième génération… et il découvre Madrid. Autant dire qu’il n’y a rapidement plus eu de Turc, ni de troisième génération, ni de petite amie. Il a dit à sa petite amie d’aller se faire foutre et a changé de vie. Il est tombé amoureux d’un mannequin italien, originaire de Milan. Et donc, il prenait un jet privé, il allait là-bas pour tirer un coup et il revenait. »

Avant de poursuivre et d’être encore plus cru dans ses propos : « Un jour, (José) Mourinho, qui a beaucoup d’humour, en a eu marre et il lui a dit : « hey, Özil », il l’appelle le merlan frit à cause de ses yeux, « tu me permets de te parler d’homme à homme, comme si j’étais ton père ? » Le pauvre gamin lui a répondu : « oui, oui bien sûr ». « Regarde cette fille avec qui tu sors, tout l’Inter et tout l’AC Milan lui est passé dessus, même le staff technique des deux équipes. » Il a fini par la quitter. »