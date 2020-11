Sans Sergio Ramos au sein de la défense du Real Madrid, Raphaël Varane semble totalement perdu. Le défenseur central français a expliqué les raisons.

« En tant que défenseur, je me sens toujours plus à l’aise quand l’équipe reste compacte. Quand ce n’est pas le cas et que l’on défend mal, on doit prendre des décisions plus difficiles derrière. Lors des derniers matchs sans Sergio en Ligue des Champions, l’équipe n’était pas bien. Sergio apporte beaucoup sur le plan collectif, son caractère est très bon pour l’équipe », a indiqué le défenseur du Real.

Avant de poursuivre son explication : « Je ne sais pas si c’est un hasard, mais on n’a pas été bons défensivement sans lui en Ligue des Champions. Mais ça concerne tout le monde. Je le rends meilleur et lui aussi me rend meilleur. On doit être tous ensemble. On connaît l’importance de Sergio, mais on doit être ensemble ».