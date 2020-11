Ce samedi à partir de 16 h 15, le Real Madrid affronte Villarreal pour le compte de la 10e journée de Liga. Une rencontre avec beaucoup d’absents côté Real.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a donné son groupe pour le match et devra faire sans Sergio Ramos, Luka Jovic, Karim Benzema, Casemiro, Federico Valverde, Luka Modric et Eder Militão. Une pluie d’absence pour le technicien français qui va devoir bricoler afin de sortir indemne de cette rencontre et ramener trois points précieux de ce déplacement.

Notons le retour de Martin Ødegaard, Dani Carvajal et aussi l’ancien lyonnais Mariano Diaz.