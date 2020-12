Élément indispensable de la défense de Zinedine Zidane, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison.

En fin contrat en juin prochain, le capitaine emblématique du Real Madrid pourrait quitter le navire pour une nouvelle aventure. D’après les informations d’Onda Cero, Sergio Ramos songerait à quitter le club l’an prochain et aurait déjà des contacts en Premier League et en Serie A. Le média espagnol précise que le défenseur de 34 ans aimerait terminer sa carrière sur un dernier gros contrat. Un souhait que le club madrilène ne serait pas en mesure d’exaucer. Florentino Perez espère même trouver un terrain d’entente avec son soldat pour un contrat de deux ans et 22 M€, soit moins que ce qu’il touche actuellement.

Une chose est certaine, Sergio Ramos aura son destin entre les mains l’été prochain et le Real Madrid aura tout intérêt à combler les attentes de son capitaine, qui a déjà disputé 660 rencontres sous le maillot blanc. D’autant que d’autres grosses écuries européennes sont déjà à l’affût. Le Paris Saint-Germain pourrait lui proposer un contrat de près de 20 M€ par saison… plutôt alléchant.