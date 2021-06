Futur entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho ne s’est pas du tout montrer tendre avec Eden Hazard, la star du Real Madrid.

Celui que l’on surnomme « The Special One » est connu pour ses frasques et ne fait de langue de bois. Et au moment d’évoquer le nom d’Eden Hazard, il n’est pas forcément tendre avec l’ancienne star des Blues de Chelsea. « La vérité sur Eden Hazard? La vérité est ce que vous voyez de lui, c’est un joueur incroyable avec un entraînement terrible. Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement. »Explique-t-il à « talkSPORT » pour sa dernière apparition dans l’émission Breakfast.

Avant de conclure : « Au final, c’est un garçon incroyable, c’est un père de famille incroyable, il a l’air de ne pas appartenir à cette génération de joueurs, il est très calme et est totalement concentré sur la famille, sur les enfants, sur les parents, sur un vie très calme. Mais il monte sur le terrain tous les matins et… il ne travaille pas beaucoup. Quand il entre sur le terrain, vous ne voyez pas le reflet d’une semaine de travail, vous voyez juste le reflet de son talent. »