Présent hier soir lors d’un match entre des légendes du FC Barcelone et du Real Madrid organisé à Tel-Aviv en Israël, Luis Figo est revenu sur les déclarations de son ancien président Florentino Pérez.

Très critique avec le milieu de terrain portugais il y a quelques jours, Figo a plutôt calmé le jeu et ne souhaite pas envenimer les choses. Il est resté très calme. « Dans une conversation privée, il peut y avoir des expressions hors contexte. J’ai eu l’occasion de parler avec lui et il s’est excusé auprès de moi, donc l’affaire est close (…) J’ai parlé avec lui mais cela reste une conversation privée, il s’est excusé et pour moi c’est passé, » a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.