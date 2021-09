Nouvel attaquant du FC Barcelone, Sergio Agüero était invité sur Twitch par le célèbre streameur Ibai Llanos.

Interrogé sur l’échec du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’Argentin a dégoupillé, tout en gardant le sourire. « Tous les jours, on parle de Kylian Mbappé à Madrid… Tu veux que je te dise quoi? De ne pas le signer ? Non mais c’est tous les jours! ‘Mbappé! Mbappé! Mbappé!’ Toute la journée! […] Il est venu ? Non. Voilà! »

Voici la séquence en version originale :