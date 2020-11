Annoncé au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos devrait en fait prolonger au Real Madrid.

La rumeur n’aura pas duré longtemps, et le suspens non plus. Enfin, s’il y en avait. Titulaire pendant la correction infligée par les siens à l’Allemagne 6-0 ce mardi, Sergio Ramos à cédé sa place à Éric Garcia à la 43e minute. En fin de contrat en juin prochain, le merengue était annoncé partant vers le Paris Saint-Germain. Une tempête dans un verre d’eau.

Ainsi, et à 34 ans, le capitaine devrait prolonger son aventure en blanc. Selon Cadena SER, ce sera jusqu’en 2023. Toujours satisfait par les prestations de son joueur, 10 matchs, 3 buts, Florentino Perez est conscient qu’il sera très compliqué de trouver un élément aussi important en défense centrale. Le Real Madrid, va-t-il enfin respecter une de ses légendes ?