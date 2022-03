Malgré son ouverture du score hier au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher une nouvelle désillusion parisienne, lors de la défaite 3-1 face au Real Madrid en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

L’ancien Monégasque a pourtant été l’un des protagonistes de cette double confrontation, inscrivant le seul but du PSG à chaque manche. Le numéro 7 parisien n’a livré aucune réaction à chaud aux médias, hier après la rencontre. C’est aujourd’hui qu’il est sorti du silence en livrant un message dédié aux supporters parisiens sur un post Instagram. « La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoiqu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement. ICI C’EST PARIS », a-t-il déclaré sur le réseau.