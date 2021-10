Virée pour ses propos racistes sur Eduardo Camavinga lors de sa présentation au Real Madrid, Lorena Gonzalez a réagi à ce licenciement.

« Ce gars est plus noir que son costume », avait déclaré Lorena Gonzalez, ne sachant pas que son micro était ouvert. Cette semaine la journaliste a été virée de la chaîne RTVE à la suite de ses propos sur Eduardo Camavinga

L’Espagnole s’est exprimée sur Radio Marca pour se défendre de ses propos. « C’était une erreur pour laquelle je me suis excusée et qui a déjà des conséquences importantes. Je ne suis pas une martyre ou quoi que ce soit, mais ils m’ont soudainement écarté de RTVE, et maintenant, je n’ai plus de travail. Je me suis excusée pour une erreur, mais je ne vais pas m’excuser pour un commentaire raciste, parce que je n’en ai jamais fait. […] C’est un commentaire qui n’est pas désobligeant. Je ne dénigre pas le joueur. Je n’ai pas comparé sa couleur de peau avec quoi que ce soit de péjoratif ou de laid. Un tel commentaire ne sortirait jamais de ma bouche. »