Ce mercredi, le Real Madrid accueille le Shakhtar Donetsk pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions. Et avant ce duel face aux Ukrainiens, Carlo Ancelotti tient à faire passer un message à Eden Hazard.

« Il s’entraîne bien, mais ce qui lui arrive est aussi la réalité de beaucoup de joueurs. Ils doivent garder la foi. Mariano n’avait pas joué une seule minute depuis le début de la saison et il a très bien joué à Elche (2-1). Il a montré un grand professionnalisme. C’est ce que doivent faire Hazard et les autres joueurs qui jouent peu en ce moment », a fait savoir le technicien italien en conférence de presse. Eden Hazard est prévenu et sa performance face au Shakhtar sera scrutée de toute part.