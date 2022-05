Joueur du Real Madrid depuis 2015, Casemiro pourrait bien vivre ses dernières semaines en tant que membre de l’effectif de la Casa Blanca. Agé de 30 ans, il ne dirait pas non pour signer dans un autre club et découvrir un nouveau challenge, pourquoi pas en France.

Engagé avec les Merengues jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur du FC Porto pourrait bien quitter la capitale espagnole dans les prochains jours. Le Brésilien ne semble pas contre un départ et c’est même vers le Paris Saint-Germain qu’il pourrait se tourner. Comme l’a révélé la ‘Cadena Ser’, le club de Ligue 1 cherche un milieu de terrain défensif d’expérience et le profil de Casemiro pourrait convenir à la perfection. Dans une équipe qui manque de grinta et même parfois de malice, il serait le joueur idéal pour remplir ce rôle et aider Paris à remporte cette fameuse Ligue des champions.

Le média espagnol précise que le Sud-Américain n’est pas fermé à un départ et il écoute les éventuelles offres des clubs intéressés par ses services. Outre le Paris Saint-Germain, on évoque aussi des intérêts de la Juventus ainsi qu’une équipe jouant les premiers rôles en Angleterre, dont le nom n’a pas encore filtré. Cependant, le joueur du Real a déjà prévenu concernant son futur salaire. Il veut toucher au minimum 12 millions d’euros par an. Affaire à suivre…