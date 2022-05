Confirmé au poste pour la saison prochaine, le plan serait de remplacer Carlo Ancelotti à l’été 2023. Le nom d’Olivier Glasner résonne avec insistance.

Après avoir soulevé le titre en Liga, Carlo Ancelotti et ses hommes sont toujours dans la course pour remporter la Ligue des Champions. Finaliste, la Coupe aux grandes oreilles est la priorité du moment mais n’empêche pas la direction du Real Madrid d’anticiper les années à venir. Selon les informations de la presse espagnole, relayées par Fichajes.net, le technicien italien aurait été confirmé à la tête de l’effectif madrilène jusqu’en 2023 avant qu’un nouveau bilan soit effectué. Soucieux, Florentino Pérez prospecterait d’ores et déjà son remplaçant et ce dernier pourrait se nommer, Oliver Glasner. Récemment vainqueur de la Ligue Europa avec l’Eintracht Francfort, il serait l’une des cibles du Real Madrid pour les années à venir.