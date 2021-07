Depuis la semaine dernière, le Président du Real Madrid Florentino Pérez est au coeur d’un tourbillon médiatique avec la révélation de certaines écoutes concernant ses anciens joueurs. Ronaldo, Mourinho, Özil, Figo, Guti… tous y passent et personne n’est épargnés. Et ce n’est pas pour déplaire à Sergio Ramos.

D’après les renseignement « d’El Confidencial », le nouveau joueur du Paris Saint-Germain ne serait pas mécontent de voir son ancien président au centre de cette affaire en Espagne. Sous le feu des projecteurs et des critiques, Ramos va pouvoir se concentrer à 100% sur sa nouvelle équipe et la saison à venir en Ligue 1. Rappelons que l’histoire de sa non prolongation de contrat avec le Real avait fait couler beaucoup d’encre dans les médias espagnols. Pour Florentino Pérez en revanche, la partie ne fait que commencer…