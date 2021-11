Lors de l’assemblée des Socios, Florentino Perez, président du Real Madrid a remis une couche sur la Super League. En effet, il affirme n’avoir pas renoncé à ce projet tout en mettant un nouveau tacle à l’UEFA.

Le projet de la Super League n’est pas mort. En coulisse, le président du Real Madrid, Florentino Perez s’active. Durant l’assemblée des Socios, il a remis une couche sur ce projet et estime que l’UEFA, qui gère actuellement le football européen est dépassée.

« L’UEFA a nié tout dialogue avec la Super Ligue et a raconté une fausse histoire. Il n’est pas acceptable que le président de l’UEFA insulte le président de l’un des clubs les plus importants de l’histoire. Ces menaces et pressions n’ont eu aucun effet sur trois clubs (le Real, le Barça et la Juventus), qui travaillent pour que le football continue d’intéresser les nouvelles générations. Il faut rappeler à l’UEFA ce qu’est le Real Madrid. C’est le club le plus titré de l’histoire du football et il a veillé sur les traditions du football quand elles étaient en danger », a indiqué le patron de la Maison Blanche lors de l’assemblée des socios.