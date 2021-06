Poussé vers la sortie par les médias espagnols, Eden Hazard devrait finalement rester au Real Madrid la saison prochaine.

Eden Hazard sera bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine, à en croire les révélations de son coéquipier Thibaut Courtois. Lié à un retour Chelsea cet été après deux années terribles en Espagne, le Belge devrait finalement prolonger son aventure avec les Merengues. Ce lundi dans les colonnes du journal Le Soir, son coéquipier en club et en équipe nationale, Thibaut Courtois, a confirmé que le joueur de 30 ans sera au Real Madrid à la rentrée et il lui a conseillé de répondre aux critiques de la même manière que Gareth Bale.

« Je suis sûr à 100% qu’il va rester. Il ne veut pas bouger. Seule la presse madrilène parle de son désir de partir. Il veut continuer, jouer sans blessures et gagner des titres. Au Real Madrid, il y a des critiques tout le temps et pour tout le monde. Gareth Bale a été critiqué, mais il a gagné la Ligue des champions et a marqué un doublé en finale à Kiev. Nous savons tous qu’à Madrid, il y a de la pression et des critiques de la part de la presse et des fans. Mais Eden peut gérer cela. Je le connais assez bien pour le dire. Il peut encore tout changer. Il veut toujours être un joueur important pour Madrid et gagner des titres. »