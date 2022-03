Voici les compositions d’équipe probables pour le choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain (mercredi à 21h).

Pas le droit à l’erreur pour le Paris Saint-Germain mercredi soir (21h) qui devra capitaliser sur son avance et valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour l’occasion, Mauricio Pochettino devrait aligner un onze presque similaire à celui qui a battu le Real Madrid (1-0) au Parc des Princes. Idrissa Gueye et Neymar devraient simplement être titularisé à la place des deux Argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria. Touché à l’entraînement ce matin, Kylian Mbappé devrait tenir sa place à la pointe de l’attaque parisienne.

En face, Carlo Ancelotti devra composer sans Casemiro (suspendu) au milieu de terrain ni Ferland Mendy (suspendu également) en défense. L’Uruguayen Federico Valverde devrait prendre la place du Brésilien dans le onze, tandis que le Français sera remplacé par David Alaba sur le côté gauche de la défense. L’interrogation demeure autour de Toni Kroos. Si l’Allemand est de nouveau forfait mercredi, Eduardo Camavinga – buteur face à la Real Sociedad – enchaînera alors un deuxième match consécutif comme titulaire.

Les compositions probables : Real Madrid : Courtois – Carvajal, Nacho Fernandez, Eder Militao, Alaba – Kroos (ou Camavinga), Valverde, Modric – Asensio, Benzema, Vinicius Jr PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Verratti, Danilo Pereira, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar