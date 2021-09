D’après la presse allemande, le PSG aurait une petite longueur d’avance sur le Real Madrid en vue du transfert du phénomène Haaland l’été prochain.

Encore auteur d’un début de saison sensationnel, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain, alors qu’il disposera d’une clause libératoire avoisinant les 75 millions d’euros. Une aubaine pour les plus gros clubs de la planète, qui se bousculent déjà au portillon pour obtenir les faveurs du Cyborg de seulement 21 ans. D’après les informations du célèbre journaliste Fabrizio Romano « la priorité de Haaland pour son avenir sera la vision et le projet de son futur club ». Une question de projet sportif, plutôt que de gros sous.

De son côté, Sky Sport assure que le père d’Erling Haaland et son agent Mino Raiola « ont déjà été approchés par beaucoup de clubs. Il y a le PSG, des clubs anglais, espagnols et le Bayern Munich dans la course ». Mais le quotidien allemand Bild estime que le Paris Saint-Germain a une légère longueur d’avance sur ses concurrents. Les négociations ont débuté en premier avec Paris et les représentants du Norvégien poussent pour un transfert en Ligue 1 l’été prochain afin de toucher une belle commission. Affaire à suivre…