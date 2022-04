Le Borussia Dortmund fait pression sur Erling Haaland, cible de Manchester City, pour obtenir une réponse rapide concernant ses projets d’avenir.

Auteur d’un doublé ce week-end face à Wolfsburg (6-1), Erling Haaland fait toujours saliver les cadors européens. Aux dernières nouvelles le Norvégien, qui dispose d’une clause libératoire avoisinant les 75 millions d’euros, serait sur les tablettes de Manchester City et du Real Madrid selon le Daily Mail. De son côté, le Borussia Dortmund maintient que rien n’a été convenu mais souhaiterait connaître rapidement les intentions du Cyborg de 21 ans.

Le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl a confirmé ce week-end en zone mixte : « Il y a une clause de libération et il y a une date limite. Nous voulons prendre une décision le plus rapidement possible ».

Le club allemand n’a pas perdu l’espoir de convaincre Haaland de prolonger son séjour avec eux pour une saison supplémentaire, ce qui conviendrait à Madrid, dont les plans estivaux cette année tournent autour de la signature de Kylian Mbappé dans le cadre d’un transfert gratuit en provenance du Paris Saint-Germain. Mais à City, Pep Guardiola semble déterminé à enrôler un vrai numéro 9, après avoir manqué le coche avec Harry Kane l’été dernier.