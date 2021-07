En vacance à Mykonos après un Euro compliqué, Kylian Mbappé aurait reçu la visite d’un certain Karim Benzema pour évoquer l’avenir de la star du PSG.

De nombreux joueurs du Real Madrid assument le rôle d’ambassadeur du club lorsqu’ils raccrochent les crampons. Et comme l’indique le média espagnol Marca, le Français Karim Benzema n’a pas attendu sa retraite pour passer à l’action. Actuellement en vacances sur l’île grecque de Mykonos, KB9 aurait profité de son temps de repos après l’élimination précoce des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro (contre la Suisse, 3-3 puis 4-5 aux t.a.b.) pour discuter de l’avenir du prodige parisien. Les deux hommes n’ont pas été aperçu ensemble mais un post à quelques heures d’intervalle sur leurs réseaux sociaux respectifs, dans le restaurant du célèbre chef turc Salt Bae, laisse penser que les Français n’ont pas pu s’éviter.

Au camp d’entraînement de l’équipe de France, Kylian Mbappé était déjà très proche de Benzema, autant sur qu’en dehors des terrains. Photos ensemble, réactions au travail des deux à l’entraînement, complicité lorsqu’ils ont côtoyé le banc de touche… « Mbappé est un phénomène. J’ai pu m’entraîner avec lui et nous avons joué avec lui en une touche. Il y a beaucoup de dynamisme et il a beaucoup de rythme. Il a de la qualité devant le but. C’est un très bon joueur, je n’ai pas besoin de le dire. » Autant d’éloges faites par Benzema au Parisien lors de sa première conférence de presse. Reste à savoir si le buteur du Real Madrid saura convaincre Mbappé de quitter le PSG dès cet été. Affaire à suivre…