L’arbitrage de Gonzalez Fuertes lors du Celta Vigo – Real Madrid a subit pas mal de critiques. Iago Aspas, attaquant de l’équipe locale, n’a pas hésité à fustiger l’homme en noir, lui lançant même uns sacré pique concernant Benzema.

« Il ne manquait plus que l’arbitre siffle un 4e pénalty pour le tirer lui-même… On aurait dit que l’arbitre avait parié sur le triplé de Benzema et je le cherchais », a lancé Aspas.

Pour rappel Karim Benzema, auteur d’un doublé sur penalty (2-1), en a également raté un.