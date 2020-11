Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec le Real Madrid, Sergio Ramos n’est pas encore assuré de poursuivre sa carrière au Real. Son entraîneur Zinedine Zidane ne souhaite absolument pas perdre son capitaine.

Coach du Real Madrid, Zizou est revenu sur cette histoire devant les médias avant le match face à Villarreal ce week-end. Si le technicien français suit de près les rumeurs et notamment celles qui envoient le joueur au Paris Saint-Germain, il n’envisage pas de perdre son capitaine la saison prochaine.

« Nous voulons toujours que notre capitaine soit avec nous. Pour ce qu’il est, ce qu’il véhicule. Nous connaissons son importance. Quand il n’est pas là, nous devons être avec les autres, qui sont ici et travaillent. J’espère que la situation du club et de Sergio sera rapidement réglée pour le bien de tous. » Pour rappel, celui qui compte le plus grand nombre de caps avec la sélection espagnol n’a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin 2021.