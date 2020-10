Attaquant du Real Madrid, Rodrygo (19 ans) a souvent été comparé à Neymar. Mais le jeune brésilien compte bien écrire sa propre histoire.

Dans les colonnes du journal “As”, il s’exprime à ce sujet et souhaite faire la meilleure carrière possible, sans pour autant se comparer à la star du PSG. “Dès le début de ma carrière, des comparaisons ont été faites avec Neymar et avec Robinho. J’ai toujours voulu être Rodrygo, faire mon histoire. Ils ont déjà la leur. Je commence seulement. Il n’y a qu’un seul Neymar. Il n’y a qu’un seul Robinho”, a déclaré l’attaquant du Real Madrid.