Après sa victoire dans le Clasico, le Real n’a pas le droit à l’erreur contre Monchengladbach pour le compte de la 2ème journée de la Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, Zidane pourrait compter en cours de match sur Eden Hazard, qui fait son retour dans le groupe. Autrement, un 4-3-3 habituel pour “Zizou” avec Courtois dans le but. Varane, Ramo en défens et une attaque composée de Vinicius, Benzema et Asensio. Pour rappel, le Real Madrid a attaqué cette Ligue des Champions avec une défaite contre le Shakhtar Donetsk (3-2). Voici les compositions probables de cette rencontre.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois-Marcelo, Ramos, Varane, Vasquez- Casemiro, Kroos, Modric-Vinicius, Benzema, Asensio

Monchengladbach (4-2-3-1) : Sommer-Bensebaini, Elvedi, Ginter,Lainer-Stindl, Kramer-Thuram, Embolo, Hofmann-Pléa