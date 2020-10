Présent en conférence de presse, le ballon d’or 2018 a évoqué son avenir au Real. Pour lui, unique objectif : rester au club.

“C’est la même chose qu’avec l’équipe nationale. Je vais de match en match et ensuite nous verrons ce qui se passe. Bien sûr, j’aimerais rester au Real Madrid. Cependant, je suis conscient que j’ai un certain âge et que le club doit faire de son mieux pour tout le monde. Tant que je sens que je suis une partie importante du Real Madrid, je voudrais rester. Quand ce ne sera plus le cas, je chercherai de nouveaux défis. Cependant, cette question n’est pas encore à l’ordre du jour” a confié Luka Modric en conférence de presse.