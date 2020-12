Zinedine Zidane est revenu sur la défaite 2-0 face au Shakhtar Donetsk ce mardi soir en Ligue des Champions. Il ne compte pas pour autant démissionner de son poste et ne lâchera pas le banc du Real aussi facilement.

« Je ne pense pas à démissionner. Nous avons eu des moments compliqués. C’est une mauvaise passe en termes de résultats. C’est la réalité, mais il faut continuer. Nous savions qu’aujourd’hui c’était une finale et nous l’avons bien préparée. Nous avons réalisé une grande première période, mais nous n’avons pas pu marquer de but. Il reste un match et nous devons le gagner », a-t-il déclaré en conférence de presse après le match.