Ballon d’Or 2018, Luka Modric (35 ans) évoque son avenir et compte bien rester au Real Madrid encore quelques temps.

Journal espagnol, “AS” est venu aux nouvelles pour l’international croate et ce dernier dévoile ses ambition.

“Je vis au jour le jour, et nous verrons ce qu’il se passera. Une prolongation ? Bien sûr que j’aimerais rester au Real Madrid, mais je suis conscient que j’ai un certain âge et que le club doit chercher le meilleur pour l’équipe. Je vais bien et tant que je me sens important, comme c’est le cas maintenant, j’aimerais rester. Quand ce ne sera plus comme ça, je chercherai de nouveaux défis”, déclare le vice champion du monde.