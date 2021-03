Le quotidien sportif espagnol AS a révélé le coût astronomique pour le Real Madrid du recrutement combiné de Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Et le plus fou est que ces estimations sont plutôt basses ! AS considère en effet que les indemnités de transfert des deux joueurs se monteraient en cumulé à 300 millions d’euros, soit 150 millions pour chaque joueur. En ce qui concerne Mbappé, on est déjà en dessous du seuil en dessous duquel les Qataris ne lâcheront pas, à savoir 200 millions d’euros. S’ajoutent les salaires de deux joueurs. AS annonce un budget global de 432 millions d’euros pour le contrat de Mbappé et 120 millions pour Haaland, sur la base de contrats de 6 ans. L’addition est salée : 852 millions d’euros au total pour recruter et payer les deux hommes !

Dans le contexte économique actuel, cette opération semble impossible. Mais ce que révèle en creux cette estimation, c’est que le coût du serial buteur norvégien serait très nettement inférieur à celui du Français. Il y a fort à parier que la Maison Blanche va laisser tomber la piste Mbappé et concentrer ses efforts sur les négociations avec le Borussia Dortmund pour arracher Erling Haaland.