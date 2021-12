En conférence de presse, Carlo Ancelotti a affiché un soutien sans faille à Vinicius Jr.

« Dans le match contre Sheriff, il n’était pas à son niveau habituel, je suis d’accord, mais il n’était pas fatigué. Vini est un joueur qui doit être à gauche et il continuera à y jouer, peu importe qui est son partenaire« , a déclaré le technicien italien. L’attaquant brésilien sera donc un titulaire indiscutable au poste d’attaquant gauche dans un 4-3-3 tant que Carlo Ancelotti sera présent sur le banc du Real Madrid. Et ce, même si Kylian Mbappé venait à arriver la saison prochaine en provenance du PSG. Une sortie médiatique pour afficher tout son soutien à Vinicius mais qui sème le doute autour de l’international français. En effet, si tout le monde sait que le natif de Bondy rêve de porter les couleurs madrilènes, il devra désormais faire face à deux titulaires qu’Ancelotti n’est pas prêt de déplacer ou de mettre sur le banc : Karim Benzema en pointe et Vinicius au poste d’ailier gauche. Il ne reste plus que le poste d’ailier droit à l’ancien joueur de l’AS Monaco, qui on le sait n’apprécie pas être de ce côté. Reste à savoir si Carlo Ancelotti changera de système si Mbappé débarque ?