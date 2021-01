Oui, Mariano Diaz joue encore au foot. Mieux, le joueur du Real Madrid a la côte, et il pourrait prochainement, s’envoler pour la Premier League.

Au mercato estival, et comme à chaque mercato, Zinedine Zidane a poussé Mariano Diaz vers la sortie. Placardisé et incapable de remettre en cause le statut de Karim Benzema, l’attaquant dominicain n’a pris part qu’à 7 matchs toutes compétitions confondues pour un petit but.

Mais à 27 ans, Mariano a toujours la côte. Selon le Daily Mail, c’est West Ham serait sur le coup. David Moyes pourrait même essayer de le faire venir dès janvier. À la recherche d’un nouvel attaquant suite au transfert du français Sébastien Haller à l’Ajax, les Hammers auraient sondé le Real Madrid pour un prêt du joueur dont le contrat cour jusqu’en 2023 au Santiago-Bernabeu.