Catalogué comme un indésirable, Marco Asensio est invité à prendre la porte au Real Madrid. Les Madrilènes espèrent tirer 40 millions de sa vente.

Malgré son statut, Marco Asensio a disputé 42 rencontres sous les couleurs du Real Madrid cette saison. Du temps de jeu offert par Carlo Ancelotti dont souhaiterait profiter Florentino Pérez. Le président de l’écurie madrilène voudrait se servir de l’intérêt prononcé par l’AC Milan, Newcastle United, Arsenal et la Juventus Turin pour faire monter les enchères. Une information révélée par Marca qui indique que l’objectif est d’en tirer 40 millions d’euros. Une situation qui irriterait Marco Asensio.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, l’Espagnol de 26 ans pensait pouvoir profiter du retour de Carlo Ancelotti pour s’illustrer mais s’est finalement retrouver en concurrence avec Rodrygo, Federico Valverde et Lucas Vazquez. Un scénario qui l’irrite et qui le forcerait à quitter la capitale espagnole. Une décision qu’il aurait mûrement réfléchie dont pourrait profiter Florentino Pérez et les finances madrilènes.